Riemer zegt wat hij graag ziet gebeuren in duel tussen Club Brugge en Union SG

RSC Anderlecht staat opnieuw aan de leiding in de play-offs. De troepen van Brian Riemer wonnen met 2-1 van KRC Genk.

RSC Anderlecht zat met behoorlijk wat afwezigen voor het duel van zaterdagavond tegen KRC Genk, maar uiteindelijk kon paarswit wel degelijk zegevieren. “Het is fantastisch om te zien dat als er iemand geblesseerd uitvalt, er altijd iemand anders opstaat”, vertelde trainer Brian Riemer aan Het Nieuwsblad.

Hij verwijst naar Yari Verschaeren die de thuisploeg op voorsprong had gezet. “Door dat doelpunt kwamen we na de rust uit de kleedkamer met veel vertrouwen. Over het laatste deel van de wedstrijd ben ik niet tevreden. We waren te nerveus na 2-1, speelden te veel de lange bal in plaats van te voetballen. Dat hadden we beter moeten doen.”

Gelijkspel in Club Brugge-Union

Toch kon Riemer het niet laten om nog wat extra lof voor bepaalde spelers binnen zijn team rond te strooien. “Het centrale duo Debast-Gattoni deed het geweldig, want Tolu is in de 16 heel moeilijk te verdedigen.”

Riemer was blij met de drie punten van Anderlecht, zeker met het oog op het klassement en de wedstrijd van maandag tussen Club Brugge en Union SG. Hij is dan ook duidelijk wat voor resultaat hij daar graag ziet komen. “Ik hoop op een gelijkspel, dat is het beste voor ons”, besluit de Deen.