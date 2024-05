🎥 CDK in overdrive: Rode Duivel scoort twee keer in evenveel minuten

Charles De Ketelaere geraakt stilaan in bloedvorm. Hij scoorde twee keer in de eerste helft van Atalanta tegen AS Roma.

Bondscoach Domenico Tedesco zal het heel graag zien. Charles De Ketelaere speelt zich bij Atalanta Bergamo meer en meer in de kijker.

Onze landgenoot scoorde vanavond twee keer in evenveel minuten voor zijn Italiaanse ploeg, tegen het AS Roma van Romelu Lukaku. Bij de rust staat het 2-0 voor Atalanta, na doelpunten in de 18de en 20ste minuut van onze landgenoot. Ei zo na werd het zelfs een hattrick.

De Ketelaere is in topvorm aan het geraken. Dat is goed voor het EK, maar ook voor zijn transfer naar Bergamo. Atalanta moet immers beslissen of het de aankoopoptie van 23 miljoen euro zal lichten.

CDK is momenteel nog eigendom van AC Milan, maar zoals het er nu naar uitziet verkast hij deze zomer definitief naar Atalanta.