De Ketelaere krijgt stevig nieuws over zijn toekomst na historische avond

Atalanta Bergamo wist zich donderdagavond te plaatsen voor de finale van de Europa League. Charles De Ketelaere was andermaal van groot belang voor zijn team en blijft zo indruk maken in Italië.

Na een heel moeilijk jaar bij AC Milan werd Charles De Ketelaere uitgeleend aan Atalanta Bergamo. Daar doet hij het dit jaar heel wat beter dan bij Milan zelf. Ook in de halve finales van de Europa League was hij met een assist opnieuw van belang.

Atalanta mag dus een Europese finale spelen en deed het in het algemeen prima dit seizoen. En dat is ook het geval voor De Ketelaere zelf. Die zit ondertussen al aan 44 wedstrijden bij zijn nieuwe ploeg en maakte daarin al elf goals. Hij gaf ook negen assists.

© photonews

Rest de vraag: hoe zit het met zijn toekomst? Atalanta huurt de Belgische spelmaker van AC Milan en de aankoopoptie is duur te noemen. Toch zijn ze in Bergamo ondertussen meer dan duidelijk: ze willen hem houden.

⚫️🔵🇧🇪 Atalanta president Percassi confirms plans to sign Charles de Ketelaere on permanent deal: “We will make it happen”.Atalanta have €23m buy option clause plus €4m add-ons and 10% sell-on clause for AC Milan. pic.twitter.com/5KQRGQsZIc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024

"De Ketelaere? Daar gaan we voor zorgen. We gaan hem houden, we gaan het laten gebeuren", aldus Atalanta-voorzitter Antonio Percassi donderdag na de halve finales in de Conference League op de Italiaanse televisie.

Goedkoop zal het dus niet worden. De aankoopoptie in het huurcontract is er volgens transfergoeroe Fabrizio Romano eentje van 23 miljoen euro, met ook nog vier miljoen euro aan bonussen en een doorverkooppercentage van tien procent.