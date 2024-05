Anderlecht of Club Brugge? Deze ploeg wordt kampioen volgens Marc Degryse en daar is een goede reden voor

Ook al staat vanavond nog Union-Club op het programma, de grote finale is volgende week. Marc Degryse is duidelijk waar er over de titel beslist zal worden.

RSC Anderlecht won zaterdag van KRC Genk. Een verdiende overwinning voor paarswit, zo vond ook analist Marc Degryse. Het voetbal was bij momenten al veel beter dan wat het de voorbije weken was. En er is nog iets belangrijks in de titelstrijd. “Zij hebben hun lot nog steeds in eigen handen. En toch heb ik mijn twijfels wat betreft de wedstrijd van zondag tegen Club Brugge. Zeker na de schorsing van Delaney, die boven op de blessures van Vertonghen en Hazard komt. Ineens ben je wel héél wat kwaliteit, persoonlijkheid en ervaring kwijt”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. Degryse heeft veel meer vertrouwen in Club Brugge om de titel te pakken. “Hoe vreemd het ook mag klinken, toch denk ik dat de uitschakeling tegen Fiorentina Club Brugge niet uit evenwicht zal halen. Een topclub denkt dan eerder: 'We gaan niet twee keer de kaas van ons brood laten eten.'” Grote finale tegen Anderlecht Nochtans moet Club Brugge nog vol aan de bak tegen Union SG vooraleer blauwzwart tegen Anderlecht speelt. “Pas op, Union zal goed zijn vanavond. Het kan vrijuit voetballen na de bekerzege. Ik denk dat Union moet winnen op Club om nog kampioen te kunnen worden. Club van zijn kant speelt zijn finale volgende week op Anderlecht. En dan is deze wedstrijd tegen Union hun halve finale.”