Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Jonge Belg in nadrukkelijke belangstelling'

Bij Club Brugge werd vorige week een onverhoopte titel gevierd. En dus is de vraag: wat gaat het op de arbeidsmarkt opleveren aankomende zomer? Er komt sowieso alweer heel wat geld in het laatje bij de Bruggelingen. En mogelijk volgt er nog een jackpot.

Jorne Spileers is aan prima seizoenen bezig bij Club Brugge. De Bruggeling kwam vanuit Club NXT naar de A-kern en was dit seizoen een vaste waarde achterin naast Brandon Mechele. Een snelle doorbraak voor Spileers.

De 19-jarige verdediger zag dit seizoen dan ook heel wat scouts ook voor hem in het stadion zitten. En mogelijk wordt het een van de komende maanden kassa kassa voor hem én voor Club Brugge, want er zijn geïnteresseerde ploegen.

© photonews

Napoli kwam een aantal maanden geleden al eens aankloppen en ook nu zouden ze nog steeds interesse hebben om de jonge Belg aan te werven. Dat laat Gazzetta dello Sport weten en wordt ook door andere bronnen bevestigd.

Napoli nog steeds geïnteresseerd

Bij de Zuid-Italiaanse club hebben ze ook Mario Hermoso op de radar staan - hij is einde contract bij Atlético Madrid. Toch lijkt Spileers zeker ook een valabele optie om naar de Serie A te kunnen verkassen in deze zomer.

Er zijn nog andere clubs uit andere landen die wat zien in Spileers. De Bruggeling ligt nog tot juni 2026 onder contract bij Club Brugge, dus hij moet nog niet per se vertrekken uit Jan Breydel. De komende weken houden we u verder op de hoogte.