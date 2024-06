René Vandereycken trekt zijn conclusies na wedstrijd tegen Montenegro: "Deze JPL-speler had bij de selectie moeten zitten"

De Rode Duivels trekken bijna naar het EK maar zullen eerst hun oefenwedstrijden moeten afwerken. De eerste werd woensdag gewonnen tegen Montenegro.

Domenico Tedesco heeft tegen Montenegro goed geroteerd. Hij wisselde bij de rust zes spelers en zal tegen Luxemburg weer een hoop andere jongens op het veld zetten.

"Leandro Trossard viel in voor Kevin De Bruyne, maar in mijn ogen is hij niet de ideale vervanger", merkte René Vandereycken op. "Uiteraard speelde België dominant, wat normaal is tegen Montenegro, maar ik miste bij momenten een rustbrenger."

"Zeker in moeilijkere wedstrijden is dat nog belangrijker. Daarom vind ik dat Hans Vanaken in de selectie had moeten zitten. Vanaken kan dat op dit niveau, Trossard minder. Niet dat ik de spelers wil vergelijken qua kwaliteiten, wel qua rol in het elftal. Trossard verdient zijn plaats in de selectie, maar in mijn ogen is hij meer een vervanger voor Doku op de linkerflank. Door wie vervang je De Bruyne, dat blijft een vraagteken", gaat hij verder.

Hij wil ook nog wat kwijt over de rol van Witsel, die ook niet per se geruststelde tegen Montenegro. "Net zoals Witsel nog geen zekerheid kon bieden in een viermansdefensie. In de opbouw deed hij mooie dingen. Witsel is een schitterende voetballer en een heel goeie verdediger geworden."

"Eén keer werd hij er door een Montenegrijn uitgelopen. In een verdediging met vier kan zijn gebrek aan snelheid eerder blootgelegd worden. Ook zijn rol blijft daarom een vraagteken."