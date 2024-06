Je verzint het niet: alweer onwaarschijnlijke wending in ruzie tussen Eto'o en Marc Brys

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het lijkt maar niet op te houden in Kameroen... Na alles wat er de laatste tijd gebeurd is tussen Samuel Eto'o en Marc Brys lijkt nog niets opgelost te zijn.

Zaterdag zal Marc Brys zijn debuut maken als hoofdcoach van Kameroen. Het loopt echter allesbehalve volgens plan daar. Samuel Eto'o lijkt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Brys niet op een normale manier kan werken.

Eto'o heeft meegedeeld dat hij assistenten, medische staf en fysiotherapeuten van de nationale ploeg niet accrediteert voor de wedstrijd tegen Kaapverdië.

Alweer grijpt hij terug naar het feit dat de staf door het ministerie van Sport is gekozen. "De FIFA erkent alleen de leden van de technische staf die zijn benoemd door Fécafoot . Daardoor zullen we het zonder assistenten, artsen, fysiotherapeut en teammanager moeten doen. Dit alles brengt onze kansen op een overwinning in gevaar", deelde Eto'o mee volgens HLN.

De enorm bizarre situatie is nu ondertussen al even aan de gang. Eto'o en Brys gingen een tijdje geleden verbaal in de clinch, waarna de bal aan het rollen ging.

Sindsdien is het voor Brys erg moeilijk geweest om zijn job uit te voeren op een normale manier. Eto'o zou eerder deze week zelfs materiaal en uitrustingen hebben laten weghalen uit een hotel waarin de nationale ploeg verbleef.