Dertien spelers uit Jupiler Pro League op EK: Anderlecht, Club Brugge, Genk en twee andere teams mogen zich op de borst kloppen

Over iets meer dan een week zullen liefst dertien spelers uit de Jupiler Pro League deelnemen aan het Euro 2024 in Duitsland. Daar hangt een ferm Deens sausje aan, al zijn er ook nog heel wat andere spelers die naar Duitsland mogen. Een overzichtje is op zijn plaats.

Het EK 2024 zal plaatsvinden van 14 juni tot 14 juli in Duitsland. De afgelopen dagen en weken hebben de verschillende bondscoaches hun selectie beetje bij beetje onthuld. Ondertussen zijn zowat alle selecties definitief. En dus kunnen we ook speuren naar de spelers uit de Jupiler Pro League die de selectie hebben gehaald. De optelsom is gemaakt en er zullen in totaal dertien spelers uit de Jupiler Pro League deelnemen aan het EK 2024. De lijst van spelers is uiteraard een mix van onder meer Belgische en Deense spelers. Voor Denemarken zullen er vijf spelers uit onze competitie deelnemen aan het EK. Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Kasper Dolberg en Anders Dreyer (RSC Anderlecht), maar ook Andreas Skov Olsen (Club Brugge). 13 spelers uit de Pro League op het EK De op een na meest vertegenwoordigde natie is België, met drie spelers: Zeno Debast en Jan Vertonghen gaan voor RSC Anderlecht, net als Maxim De Cuyper (Club Brugge). Maar er zijn nog een aantal andere spelers die de selectie hebben gehaald. Dat zijn Andi Zeqiri (Zwitserland, Genk), Michal Skoras (Polen, Club Brugge), Sergiy Sydorchuk (Oekraïne, Westerlo), Heinz Lindner (Oostenrijk, Union SG) en Patrik Hrosovsky (Slowakije, Racing Genk). Als we de optelsom maken, maakt dat zes spelers van Anderlecht, drie van Club Brugge, twee van Genk, één van Union en één van Westerlo.