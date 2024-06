Is deze Rode Duivel de sleutel tot succes op het EK? "Het is een parel die we niet kunnen missen"

België heeft woensdag met 2-0 gewonnen van Montenegro in een vriendschappelijke wedstrijd. Jérémy Doku kon in de tweede helft indruk maken met zijn acties.

Tegen Montenegro besloot Domenico Tedesco om een vrij experimenteel basisteam op te stellen. Hij dropte wat vaste starters in de basis, samen met spelers die hij graag nog wat aan het werk wou zien.

Tijdens de rust voerde de bondscoach 6 wissels door. Hij bracht onder meer Jérémy Doku op het veld. De flankaanvaller van Manchester City was een van de Belgen die echt goed presteerde, met heel wat goede versnellingen, acties en zelfs het uitlokken van de strafschop die leidde tot de 2-0.

Jérémy Doku als basisspeler op het EK met de Rode Duivels?

Het blijft afwachten of de jonge speler, die in zeer goede vorm lijkt te zijn, een basisplaats zal krijgen op het EK of eerder als een soort luxe invaller zal fungeren.

Philippe Albert vindt in ieder geval dat Doku moet starten. "Hij heeft goed gepresteerd, in tegenstelling tot sommige anderen die niets hebben bijgedragen", vertelde hij bij RTBF.

"Zodra hij de bal heeft, staat het hele stadion op. Hij is in staat om de tegenstander belachelijk te maken met zijn versnellingen of bewegingen. Hij is een parel die we niet kunnen missen, ondanks de uitstekende eerste helft van Carrasco", concludeert de voormalige Rode Duivel.