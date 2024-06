Glenn Verbauwhede haalt hard uit na ontslag bij KV Kortrijk

Bij KV Kortrijk was er grote vreugde na het behoud in eerste nationale. En dus kan er gebouwd worden richting het volgende seizoen in de Jupiler Pro League. Dat gaan ze wel doen zonder Glenn Verbauwhede.

Glenn Verbauwhede is geen keeperstrainer meer van KV Kortrijk, want de club heeft de samenwerking met de gewezen doelman stopgezet. Dat nieuws kwam op woensdag al naar buiten, de club wil tegen 26 juni een opvolger vinden.

Voor Verbauwhede is het een donderslag bij heldere hemel. "Het houdt geen steek, wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan", aldus de doelman in een eerste reactie bij Het Laatste Nieuws als het gaat over zijn ontslag.

© photonews

Vooral de IJslandse trainer Freyr Alexandersson is de gebeten hond voor de doelmannentrainer met een verleden bij onder meer KV Kortrijk en Club Brugge als doelman. "Alles gaf ik voor de club", is hij kristalhelder.

Vanuit de spelersgroep?

"En toch schat trainer Freyr Alexandersson me blijkbaar niet meer naar waarde. Ik zou een te grote persoonlijkheid hebben en te veel aanwezig geweest zijn in de kleedkamer… Maar dat was altijd vanuit een goeie inborst"

"Je weet hoe ik ben ... Nog volgens Freyr zou de vraag vanuit de spelersgroep komen. Het houdt geen steek. Ik kreeg van 75 procent van de spelers al een telefoon, om te benadrukken dat het zeker niet uit de spelersgroep komt."