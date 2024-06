Maxim De Cuyper basisspeler op het EK? "Mijn ambities zijn niet veranderd..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was de grootste verrassing van Domenico Tedesco: Maxim De Cuyper als linksback opstellen. De jonge speler van Club Brugge deed het behoorlijk goed. En dus is de vraag of dat naar meer smaakt.

Maxim De Cuyper beleeft een geweldige seizoenseinde. Onlangs werd hij gekroond tot Belgisch kampioen met Club Brugge en ondertussen is de jonge speler opgeroepen voor de nationale ploeg om deel te nemen aan het EK. Afgelopen woensdag besloot Domenico Tedesco hem zelfs op te stellen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Montenegro. Een moment dat hij waarschijnlijk nooit zal vergeten. De speler zelf was dan ook tevreden. Indrukwekkend optreden van Maxim De Cuyper in zijn eerste match bij de Rode Duivels De Cuyper voelde zich goed op de linkerkant en hij legde uit dat het verschil met Club Brugge "niet zo groot was". "Op sommige posities is de kwaliteit misschien beter bij de Rode Duivels, maar het verschil is niet zo groot. Goede voetballers begrijpen elkaar." © photonews Met welke ambities zal hij naar Duitsland vertrekken? Hij blijft zeer bescheiden, ondanks zijn goede prestatie en het gebrek aan linksachter bij de Rode Duivels. "Ik ga naar het EK met de gedachte dat ik wel zie wat er gebeurt." "Ik heb geen specifieke ambities. Alles erbij komt, is bonus. We zullen zien of de bondscoach mij kiest. Misschien heb ik vandaag wel wat punten gescoord, maar mijn verwachtingen blijven onveranderd," verzekerde hij.