Premier League heeft besluit genomen over de VAR, wat denken ze bij de Belgische voetbalbond over de zaak?

Wolverhampton had een tijdje geleden de kat de bal aangebonden en wilde een afschaffing van de VAR in de Premier League. Zover lijkt het nu niet te komen, al hebben ze in Engeland wel beloftes gedaan. En hoe zit het ondertussen in de Jupiler Pro League?

Enkel Wolverhampton stemde uiteindelijk voor de afschaffing van de VAR. Alle andere clubs stemden tegen, waardoor de VAR ook de komende seizoen gebruikt zal worden. Er moesten minstens veertien stemmen gevonden worden om tot afschaffing over te gaan. Toch gaan er een aantal verbeteringen worden aangebracht, zo werd beslist. De drempel voor een VAR-interventie moet hoog genoeg liggen en de beslissingen moeten sneller worden genomen. Ook qua communicatie zijn er verbeterpunten. In België nog geen sprake van afschaffing VAR En hoe zit de situatie in België? Peter Willems - directeur arbitrage bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond - was duidelijk bij Sporza: "De juistheid van beslissingen is algemeen toegenomen met de aanwezigheid van de VAR. En ik denk toch dat we allemaal een voetbal willen met de juiste beslissingen." © photonews "Vooral op het vlak van buitenspel. Daar zie je toch meer en meer dat het naar een zwart-witbeslissing gaat: is het offside of niet? En dan zie je dat beslissingen mét de VAR toch procentueel omhoog gaan qua correctheid en kwaliteit." Volgens Willems zou er wel kunnen gepraat worden als de Belgische clubs erover willen praten om de VAR eventueel af te schaffen. Tot op heden lijkt er echter zeker nog geen sprake van, de Premier League koos nu ook tegen de afschaffing.