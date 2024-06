Axel Witsel is na zijn terugkeer van één ding zeer onder de indruk bij de Rode Duivels

Axel Witsel praatte na afloop met ons over zijn terugkeer bij de selectie. Hij was ook heel erg enthousiast over één ding: de nieuwe generatie.

Axel Witsel keerde terug bij de selectie van de Rode Duivels. Hij verzamelde tegen Montenegro zijn eerste cap sinds het WK in Qatar. Hij mocht meteen de aanvoerdersband aandoen en nam plaats in de verdediging.

"Sinds mijn terugkeer, vanaf de eerste dagen op training, heb ik kunnen zien dat de jonge spelers echt enorm veel kwaliteit hebben", is hij enthousiast bij ons na de wedstrijd.

De verdediger van Atlético Madrid had het al gezegd tijdens de persconferentie: de trainingen bij de nationale ploeg zijn best intensief. "De nieuwe generatie legt enorm veel intensiteit in de training... zelfs meer dan onze generatie!", gaat hij verder. "We hebben echt een goed team."

Witsel vergelijkt de twee generaties

Maar het draait niet alleen om intensiteit, natuurlijk. De "gouden generatie" ging de toernooien in met hoge verwachtingen, iets wat de Rode Duivels onder Tedesco misschien minder hebben, gezien de overgangsperiode die nodig is na een volledig mislukt WK.

© photonews

"We denken daar helemaal niet aan. Ja, vandaag zijn we misschien outsiders, maar dat bevalt ons", verzekert Witsel ons. "Zelfs in het verleden, toen we zogenaamd onder de 'favorieten' vielen, waren er veel zeer sterke grote landen. Deze keer maken we inderdaad deel uit van de outsiders, maar we nemen het wedstrijd per wedstrijd."

En als sommigen België minder sterk zien in 2024, waarschuwt Axel Witsel hen. "In 2018 waren we natuurlijk erg sterk... maar geloof me: dit team zal er staan", besluit Witsel.