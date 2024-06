Engelse bondscoach verrast: deze twee kleppers zijn er niet bij

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gareth Southgate heeft zijn definitieve EK-selectie van 26 spelers bekendgemaakt. Hij had eerder al een voorselectie gemaakt van 33 spelers, maar zeven spelers zijn nu nog afgevallen. Met daarbij toch een paar verrassingen.

De meest verrassende afvallers zijn Harry Maguire en Jack Grealish. Maguire is al jarenlang een certitude bij de Three Lions, maar moet in extremis afhaken met een kuitblessure.