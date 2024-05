Standard op de rand van faillissement? Pierre Locht geeft tekst en uitleg

Standard Luik beleefde gisteren een bijzonder bewogen dag. Hun CEO Pierre Locht werd gedwongen om de supporters op vrij directe wijze tot bedaren te brengen, zowel in woorden als voor de microfoon van Eleven.

Pierre Locht moest brandjes blussen en deed zijn uiterste best om de supporters van Standard te kalmeren en gerust te stellen. Maar het vuur veroorzaakt door 777 en jaren van slecht clubbeheer is zo moeilijk te blussen dat een paar emmers water waarschijnlijk niet genoeg zullen zijn.

"We hebben veel contact gehad met de supporters gedurende de dag en hebben geprobeerd hen te overtuigen de wedstrijd te laten doorgaan. Zoals verwacht is er een groep gekomen die de spelersuitgang blokkeerde. Er was een vorm van dialoog en alles verliep rustig en met respect. Helaas hebben de gesprekken de situatie niet kunnen deblokkeren," verklaarde hij in een interview met Eleven.

Standard probeert te overleven

Voordat hij verderging: "Ik begrijp de frustratie, de ergernis en de walging van de supporters. Ze hebben een meer dan moeilijk seizoen meegemaakt en het nieuws van de laatste dagen heeft ongerustheid veroorzaakt en is bovenop die frustratie gekomen. Persoonlijk denk ik niet dat dit de juiste actie was, vooral omdat het de club verzwakt en niet de aandeelhouders, ik vind dat jammer."

Pierre Locht verzekert dat hoewel het beest gewond is, het nog niet verslagen is: "In tegenstelling tot wat er is geschreven, worden alle mensen die bij de club werken op tijd betaald. Er zijn geen achterstallige betalingen. De financiële situatie van de club is delicaat, maar dat is al maanden, zo niet seizoenen, het geval."

De situatie wordt echter steeds moeilijker vol te houden: "We zijn in gesprek met onze leveranciers over betalingsregelingen en vragen hen om flexibel te zijn. Maar op dit moment staat Standard niet op de rand van faillissement." De zomer belooft lang te worden in Sclessin.