Straks leegloop bij Antwerp: deze zes spelers kunnen volgende zomer vertrekken

Mark Van Bommel is volgend seizoen geen coach meer van Antwerp. Er komen heel wat veranderingen aan. Bij Antwerp zouden ze ondertussen al aan een erg opvallende naam denken om hem te vervangen.

Maar niet alleen de coach zal vertrekken. Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat de volgende transferperiode gebruikt zal worden om de financiële situatie weer wat op orde te krijgen.

Hij weet dat Jean Butez, Michel-Ange Balikwisha, Alhassan Yussuf, Jürgen Ekkelenkamp, ​​Georges Ilhenekhena en misschien Vincent Janssen verkocht kunnen worden.

Maar The Great Old zal ook nieuwe spelers moeten aantrekken. Er wordt dan vooral gefocust op jongere talenten. Voorlopig gaat het vooral over Ayrton Costa en Couhaib Driouech.

Na de 1-2 nederlaag tegen Cercle Brugge kan Antwerp niet langer vierde worden in de Champions' Play-offs. Binnen een week, op maandag, zal de club het opnemen tegen KRC Genk.

🔴⚪️ More context on Royal Antwerp FC situation. While acknowledging the financial challenges and Marc Overmars remaining at the club…

💰 The transfer window aims to clear all debts with Pacho's sell-on clause, possibly leading to the departure of Jean Butez, Michel-Ange… pic.twitter.com/hZP2M5tgMq