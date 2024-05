Waarom die paniek bij Anderlecht? Vijf dagen om een oplossing te vinden: 'Dit red je niet tegen Club Brugge'

Anderlecht heeft zichzelf zaterdag alle kansen gegeven om nog kampioen te spelen. Komende zondag wacht dé match van het jaar tegen Club Brugge. Maar... met eenzelfde wedstrijdslot als zaterdag gaan ze het tegen Club Brugge niet redden.

Anderlecht heeft al heel het seizoen eigenlijk een kampioenencredo: 'Het moet niet mooi zijn, als we maar winnen'. Dat heeft hen ver gebracht. Verder dan iedereen voor het seizoen gedacht had, maar nu ze in die positie zitten, willen ze uiteraard meer.

het was grotendeels dankzij Leoni dat Anderlecht de zege vasthield

Voor die 'meer' moeten ze zondag voorbij aartsrivaal Club Brugge. Daar is het ook niet altijd met vloeiend en dominant spel, maar wel een aanpak die gebaseerd is op grote efficiëntie. Geef ze deze play-offs geen halve kans of je hebt prijs.

Heel anders dan wat Genk tegen Anderlecht op de mat bracht. Dat was bijwijlen wel verzorgd voetbal en in die laatste 20 minuten van de match overliepen ze Anderlecht gewoon. Het was grotendeels dankzij Théo Leoni - die zich letterlijk voor alles smeet - dat Anderlecht de zege vasthield.

70 minuten lang controleerde Anderlecht grotendeels en konden ze de bal goed in de ploeg houden. Bij een voorsprong in de slotfase kunnen ze dat ineens niet meer. Dat is al heel het seizoen zo. Bewust? Ze beweren bij hoog en laag dat het niet de bedoeling is om terug te zakken.

We speelden paniekvoetbal, maar gingen wel voor elkaar door het vuur

Mats Rits, die in zulke fases floreert, net als Thomas Delaney, had het ook wel liever anders gezien. "We houden de bal niet goed genoeg bij en beginnen paniekvoetbal te spelen", gaf hij zaterdag toe.

Genk profiteerde niet, maar Club heeft zoals gezegd slechts halve kansen nodig. Stel dat Anderlecht zo'n slotfase speelt zondag en we zouden zelfs nog een weddenschapje willen plaatsen op wie er gaat winnen. "Op zulke momenten gaan we wel voor elkaar door een vuur. Er staat een echte ploeg", nuanceerde Rits nog.

"Hoe we die schoten blokken... Maar ik had het uiteraard liever iets rustiger gehad. Het is ook belangrijk dat je in een mindere periode een resultaat over de streep kan trekken. Dat klinkt als een cliché, maar het is wel waar."

Als ze aan de Théo Verbeecklaan kampioen willen worden, zullen ze toch beter een ander plan verzinnen tegen zondag. Want zonder lepe vos Delaney lijkt het middenveld straks wel heel licht uit te vallen. Een plan waarbij paniek uitgesloten wordt... Mister Riemer?