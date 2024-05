Ex-ploegmaat doet boekje open over Wouter Vrancken en de salonremise tegen Westerlo

Wouter Vrancken leek geboren voor het trainersvak. Ex-ploegmaten van hem doen echter een heel ander verhaal.

Ex-ploegmaat Thomas Caers weet dat Wouter Vrancken sluw, intelligent en venijnig is. “Hij durfde een vriend in de ploeg een hak te zetten als hij er zelf beter van werd”, klinkt het in een interview met HUMO.

“Wouter kon een sfeertje creëren als hij ontevreden was. Dan ontstonden er spanningen. Wouter was niet altijd de populairste ploegmaat. Maar de resultaten waren goed, en dus werd het met de mantel der liefde bedekt.”

Salonremise

Caers heeft nog altijd contact met Vrancken. De twee stuurden berichtjes via Whatsapp naar elkaar na de salonremise in Westerlo. “Ik vond dat Vrancken Joris Kayembe van het veld had moeten halen toen die de bal naar een speler van Westerlo paste”, gaat Caers verder.

Maar dat gebeurde niet. “Genk heeft dat nooit veroordeeld, Wouter ook niet. Dat zegt genoeg. Hij zit er wel mee in, maar vooral wegens zijn imago. Wouter is een carrièreman. Hij kan in overlevingsmodus gaan in de haaienwereld die het voetbal is.”

Uiteindelijk kostte de hele affaire wel de kop van Rik De Mil bij Westerlo, maar Vrancken werd nooit iets kwalijks genomen voor het voorval door zijn eigen ploeg.