Patrick Goots ziet dat Antwerp het moeilijk heeft en merkt problemen op

Antwerp heeft zondag met 1-2 verloren van Cercle Brugge. Het liep op heel wat vlakken niet zoals het moest bij de Great Old.

Antwerp kwam voor de rust al 0-2 op achterstand. Lemaréchal zorgde voor de 0-1 en Denkey maakte er 0-2 van na een ongelooflijke blunder van Jelle Bataille. Die kwam na de rust ook het veld niet meer op.

Maar ook aanvallend werd het moeilijk. Antwerp begon zonder echte spits op het veld. "De kelk wordt tot de bodem geledigd", begint Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

"Je kunt de spelers van Antwerp geen gebrek aan inzet verwijten, maar in de zone van de waarheid is het telkens net niet. Voorin ontbreekt het elftal killersinstinct. Ik heb het eens nageteld: in de laatste elf matchen scoorde Antwerp nauwelijks zes keer. Op die manier win je niet veel matchen", gaat hij verder.

Scoren is bij Antwerp een groot probleem aan het worden, dat merkt Goots ook op. "Door de schorsing van Janssen stond Balikwisha voorin. Over de hele wedstrijd bekeken kwam hij geen enkele keer in scoringspositie. Ook Ondrejka kon, op de tien, bijna niets forceren."

"De laatste keer dat Antwerp meer dan één keer scoorde, was op 3 maart thuis tegen Sint-Truiden. Da’s méér dan twee maanden geleden! In de hoofden van de spelers speelt zoiets mee. Als je vervolgens, zoals gisteren, 0-2 achter komt, weet je dat de boeken dicht gaan."

Ook achteraan lukt het steeds minder goed. "Ik blijf Lammens een goede doelman vinden, maar onder de huidige omstandigheden slaagt hij er niet in om de nul te houden. Van den Bosch oogt minder zelfzeker dan een tijd geleden. Toby Alderweireld moet overal bijspringen. En dan was er nog die onvergeeflijke flater van Bataille, een cadeau dat Denkey genadeloos uitpakte", besluit Goots.