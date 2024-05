Union SG ziet speler definitief naar Lierse vertrekken

Lierse heeft definitief een speler van Union SG overgenomen. Viktor Boone zal ook volgend seizoen in de Challenger Pro League spelen.

Afgelopen zomer trok Viktor Boone naar Lierse K. op huurbasis. Maandag laat de Brusselse club via zijn officiële kanalen weten dat de centrale verdediger ook definitief de club verlaat.

Hij tekende een contract bij Lierse tot 2026. Bij de club was hij dit seizoen een sterkhouder in de defensie. Hij scoorde in 27 wedstrijden drie doelpunten.

Boone genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent. Hij trok naar Sparta Petegem, nadien naar KMSK Deinze en kwam daarna bij Union terecht.

Union speelt maandavond nog een zeer belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge. Bij een nederlaag kunnen de Brusselaars geen kampioen meer worden.