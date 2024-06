Absolute toptransfer voor Tessa Wullaert, die voor de vierde keer naar het buitenland trekt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tessa Wullaert heeft een nieuwe toptransfer te pakken. De 31-jarige aanvalster van de Red Flames en het gezicht van het Belgisch vrouwenvoetbal trekt naar topclub Inter, waar ze een tweejarig contract ondertekende.

Tessa Wullaert was de afgelopen twee seizoenen de sterspeler van het Nederlandse Fortuna Sittard, waar ze deed wat ze het beste kan: scoren. Door het vertrek van de geldschieter werd haar contract echter niet verlengd.

Er was uiteraard geen gebrek aan interesse. Een team uit de MLS informeerde en PSV was lange tijd in de race, weet HLN. Uiteindelijk koos Wullaert voor Inter. Begin mei tekende ze een contract tot 2026.

De aankondiging van haar transfer werd vertraagd door de recente overname van Inter, wat de clubcommunicatie vertraagde. De vrouwenploeg van Inter, pas vijf jaar geleden opgericht, heeft hoge ambities en wil meestrijden om de prijzen.

Voor Wullaert wordt Inter haar vierde buitenlandse club. Eerder speelde ze voor Wolfsburg (2015-2018), Manchester City (2018-2020) en Fortuna Sittard (2022-2024). In België speelde Wullaert voor Zulte Waregem, Anderlecht en Standard.