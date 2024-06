Louwagie geeft verrassende uitleg aan 'coole relatie' met Vanhaezebrouck: "Dat stoorde me"

Michel Louwagie zwaaide zonet af als sportief directeur van KAA Gent. Een enorm succesvolle periode, zowel op sportief als financieel vlak. Twee keer werkte hij ook lang samen met Hein Vanhaezebrouck als trainer en dat verliep niet altijd van een leien dakje.

Na zijn eerste periode bij Gent was de relatie van Vanhaezebrouck met Louwagie al verzuurd geraakt. Toch kwam hij terug, maar hetzelfde gebeurde op het einde van zijn tweede regeerperiode.

“In de eerste plaats wil ik meegeven dat Hein Vanhaezebrouck een toptrainer is", zegt Louwagie in Het Nieuwsblad. "Hij kent het voetbal vanbinnen en vanbuiten."

"Wij spelen nu tien jaar op rij Europees voetbal - daar wil ik toch even op wijzen want alleen Club Brugge slaagde daar ook in - en zeven keer daarvan was met Vanhaezebrouck. De tweede keer waren de middelen schaarser dan in de eerste periode. Hij heeft me zondag dolgelukkig gemaakt met dat tiende Europees ticket op rij."

Maar er waren ook periodes dat beide heren met elkaar in de clinch lagen. "Wat me aan hem toch wel stoorde, is dat publiekelijk bekritiseren van clubmensen. Bestuurders, spelers,… ze passeerden allemaal de revue terwijl het nooit binnenskamers in het gezicht werd gezegd. Dat is niet fair.”

Louwagie laat Gent wel nog niet helemaal achter. “Ik blijf nog een jaar extern adviseur van Sam Baro en AA Gent. Ik heb vorige week mijn bureau leeggemaakt maar het dossier dat ik ooit heb samengesteld ter verbetering van de arbitrage heb ik bijgehouden. Als Sam het nodig heeft, kan hij bij mij terecht."