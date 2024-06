Bondscoach met zorgen: twee basisspelers halen eerste match tegen Slovakije niet

Volg Belgiƫ nu via WhatsApp!

De Rode Duivels spelen binnen exact tien dagen hun eerste groepsmatch op het EK. Vandaag moet bondscoach Domenico Tedesco ook zijn definitieve lijst binnen sturen bij de UEFA. De vier geblesseerden staan daar waarschijnlijk op, maar over twee van hen zijn er toch zorgen.

Youri Tielemans en Aster Vranckx hebben de voorbije dagen grote stappen gezet en zullen waarschijnlijk speelklaar geraken. Dat is veel minder het geval voor Jan Vertonghen en Arthur Theate, toch twee basisspelers.

Vertonghen zijn liesblessure sleept langer aan dan verwacht en de bondscoach gaat geen risico nemen met hem. Theate kan dan weer nog steeds niet pijnvrij trainen en heeft tijd nodig.

De twee zullen dus hoogstwaarschijnlijk de eerste match tegen Slovakije aan zich moeten laten voorbij gaan. Positief nieuws voor Tedesco is dan weer dat Maxim De Cuyper het heel goed deed bij zijn debuut als linksachter. Hij kan Theate wel vervangen.

Of hij kan Castagne naar links verhuizen en Meunier op rechts zetten. Axel Witsel zal dan de rol van Vertonghen overnemen als leider van die defensie. Debast of Faes liggen nog in de balans.

Tedesco kan ook nog één speler vervangen voor de eerste match, maar dan moet de controlearts van de UEFA oordelen dat de blessure ernstig genoeg is. Nog een stimulans om toch maar een groep van 26 mee te nemen.