Club Brugge of Union SG: Blessin zegt wie de grootste druk ondervindt in play-offs

Vanavond staat de topper tussen Club Brugge en Union SG op de agenda. Voor beide ploegen staat er heel veel op het spel.

Donderdag pakte Union SG de Croky Cup, waardoor de Brusselaars vandaag met een brede glimlach op het gezicht naar het Jan Breydelstadion kunnen trekken om Club Brugge partij te geven in de play-offs.

“De avond van de bekerfinale en de dag erna ben je moe, maar loop je nog steeds met de glimlach op je gezicht rond”, zegt Alexander Blessin aan Het Nieuwsblad. “Overal waar je komt ben je aan het lachen. Dat geeft een goed gevoel.”

De spelers kregen vrijdag een dagje verlof en trainden opnieuw op zaterdag. “Ook zaterdag werd er nog veel gelachen. Maar vanaf zondag concentreerden we ons weer op onze volgende doelstelling. We hebben duidelijk geschiedenis geschreven en het geeft ons een boost, maar we hebben nog steeds iets om voor te spelen in de competitie.”

Eén tegengoal in vier wedstrijden

Union SG kan zich vanavond echter geen nederlaag permitteren, maar Blessin vindt niet dat zijn ploeg onder druk staat. Daar heeft zelfs de winst in de bekerfinale tegen Royal Antwerp FC volgens hem niks mee te maken.

“Voor de play-offs lag de druk bij ons, nu ligt die druk bij Club Brugge. Zij hebben op dit moment de grootste kans op de titel. Ik weet niet of Skov Olsen zal kunnen spelen, maar hun aanval is gewoon zeer sterk. Nu, wij hebben de laatste vier matchen maar één goal geslikt. We hebben weer defensieve stabiliteit gevonden en aanvallend kunnen wij altijd iets creëren.”