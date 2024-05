🎥 President van Frankrijk mengt zich in transfer van Kylian Mbappé

Kylian Mbappé zal volgend seizoen niet meer voor Paris Saint-Germain spelen. De Franse president Emmanuel Macron heeft alvast een duidelijke boodschap voor zijn nieuwe ploeg.

In een videoboodschap op sociale media maakte Kylian Mbappé deze week bekend dat hij volgend seizoen niet langer voor Paris Saint-Germain zal spelen. Over zijn nieuwe club repte de Franse superster echter nog met geen woord.

Op X, het vroegere Twitter, heeft president Emmanuel Macron alvast een stevige boodschap gezet voor de nieuwe ploeg van Mbappé. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Real Madrid, maar dat wil Macron niet afwachten tot het officieel is.

“Ik reken erop dat Real Madrid Kylian Mbappé vrijgeeft voor de Olympische Spelen”, zei Macron in een video op zijn X-account is hij heel erg duidelijk.

Parc des Princes

Paris Saint-Germain had al aangegeven, mocht Mbappé blijven in de Franse hoofdstad, dat zij liever niet hadden dat hij speelde op de Olympische Spelen. Mbappé kreeg twee maanden geleden al vragen over zijn deelname aan de Spelen, maar dat hangt niet van hem af, zo liet hij al weten.

De Olympische Spelen worden dit jaar in Parijs gehouden en zeker het voetbaltoernooi is er eentje van groot belang voor Macron. De eerste wedstrijden worden gespeeld op 24 juli, de finale vindt plaats in het Parc des Princes, het stadion van PSG, op 9 augustus.