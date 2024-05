Théo Leoni laat weten hoe het nu precies zit met zijn contractverlenging bij Anderlecht

Théo Leoni is één van de rijzende sterren bij RSC Anderlecht. De club wil het contract van het goudhaantje heel graag openbreken.

Théo Leoni is dit seizoen helemaal doorgebroken bij RSC Anderlecht. Het is dan ook logisch dat er gesproken wordt om zijn contract open te breken. Of er veel interesse is van andere ploegen, daar zegt de middenvelder niks over.

Wel dat hij Club Brugge al vele keren geweigerd heeft, maar dat gebeurde niet recent. “Dat was bij de jeugd”, vertelt Leoni aan Het Nieuwsblad. Dat zou je aan mijn vader moeten vragen.”

Club Brugge is geen optie voor Leoni, ook nu niet als profvoetballer. “Ik kan niet voor Club Brugge spelen. Een grote club, maar na alles wat Anderlecht heeft betekend voor mij, kan dat niet.”

Vijf jaar

Anderlecht wil het contract van Leoni openbreken en hem vastleggen voor vijf jaar. De interesse van de speler is er, maar hij heeft voorlopig nog niet toegehapt. En daar heeft Leoni naar eigen zeggen zijn redenen voor.

“Uiteraard. Onderhandelen over een contract, dat draait niet om een flesje water, hè. Er is geen haast en geblokkeerd zit het allerminst. Zoals bij elke onderhandeling neemt dat zijn tijd”, besluit hij.