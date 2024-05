Union-speler die op weg is naar de uitgang geeft grote hint over zijn toekomst

De doelpuntenmaker van de bekerfinale, Koki Machida heeft gesproken over zijn toekomst. Hij krijgt veel interesse, maar naar een bepaalde competitie zal hij al zeker niet trekken.

Op maandagavond reist Union Saint-Gilloise naar Club Brugge. Een zeer belangrijke wedstrijd, want bij een nederlaag kan Union geen kampioen meer spelen. Koki Machida die het enige doelpunt maakte tijdens de bekerfinale, hoopt dat de trofee die ze vorige week hebben gewonnen als een keerpunt kan dienen.

"Voorheen waren we een beetje nerveus, nu zullen we sterker zijn. Ik geloof nog steeds in de titel, de bekerwinst zal ons meer samenbrengen. Vanaf de dag na de overwinning hebben we ons op deze wedstrijd tegen Club gericht", legt de Japanse verdediger uit. "Nu zal het seizoen, zelfs zonder titel, als positief worden beschouwd."

Dit zal waarschijnlijk ook het laatste seizoen van Koki Machida bij Union zijn. Tottenham, onder andere, heeft interesse in hem. De Japanner zelf heeft wat ideeën over zijn toekomst. Hij weet in ieder geval dat een bepaalde competitie hem minder interesseert.

Machida zal niet naar de Serie A gaan

"De Serie A is een van de beste competities ter wereld. Maar Japanse spelers hebben er weinig gespeeld. Er was Keisuke Honda, nu Daichi Kamada. Het gaat niet erg goed voor de Japanners daar", weet de Union-speler.

"Ook Italiaanse clubs tonen interesse in mij, dat weet ik, maar als ik zou moeten kiezen, geef ik de voorkeur aan de Bundesliga, die goed uitpakt voor Japanners", vervolgt Machida. "Ik weet niet waarom de Serie A niet bij ons past. Misschien te tactisch, te defensief."