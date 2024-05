Goede vooruitzichten voor STVV: "Eindelijk hebben ze hun scorende spits gevonden"

STVV heeft zondag met 2-1 gewonnen van KV Mechelen. Adriano Bertaccini was de grote uitblinker met twee doelpunten.

STVV kon na een reeks mindere resultaten nog eens winnen. "Voor een wedstrijd waarin er niets meer op het spel stond, was het een aangenaam en interessant kijkstuk", merkte analist Thomas Chatelle op bij Het Belang van Limburg.

"Ik zag een open match met kansen aan beide kanten en veel Truiens balbezit, zoals dat dit seizoen bijna altijd het geval is. Ik denk dat STVV de aanwezige supporters een leuke namiddag heeft bezorgd."

Bertaccini kwam afgelopen winter over van Club Luik, hij was op dat moment topschutter in de Challenger Pro League. "Met zijn twee doelpunten was Bertaccini uiteraard de man van de match. Maar niet alleen door die goals. Ook zijn voortdurende aanwezigheid in de zestien was opvallend."

Bij STVV kon spits Fatih Kaya niet overtuigen dit seizoen, hij scoorde 1 keer in 39 wedstrijden. Zahiroleslam scoorde op zijn beurt zes keer in 27 wedstrijden.

"Dat is een kwaliteit die dit seizoen vaak ontbrak bij STVV. Eindelijk hebben ze hun scorende spits gevonden. Bertaccini heeft getoond dat hij volgend seizoen een belangrijke pion kan worden."

"Ook omdat hij op verschillende manieren kan worden uitgespeeld. Op de flank, in de spits of als hangende spits, zoals hij dat tegen KV Mechelen goed deed in steun van Zahiroleslam. Hij heeft echt zijn visitekaartje afgegeven", besluit Chatelle.