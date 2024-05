Cercle-coach Muslic heeft na lang wachten bingo: "Eindelijk alle vakjes aangeduid"

Cercle Brugge heeft zondagavond met 1-2 gewonnen van Antwerp. Coach Miron Muslic was na afloop een tevreden man.

Cercle Brugge kwam al voor de rust met 0-2 voor. Nadien werden de bezoekers nog wat meer dominant, al werd het nog even bibberen nadat Kerk er 1-2 van maakte.

"We controleerden het grootste deel van de wedstrijd en dat is erg moeilijk. Zeker op Antwerp. We deden het exact volgens het plan", legde coach Miron Muslic uit na afloop.

"Het is onze eerste overwinning na vier nederlagen tegen Antwerp. We kunnen nu eindelijk alle vakjes aanduiden. We hebben nu tegen iedereen punten kunnen pakken. Het was een zeer sterke en volwassen wedstrijd."

Muslic was net als Van Bommel enorm onder de indruk van de supporters. "Als je zo'n laat tegendoelpunt slikt, weet je dat de Bosuil weer helemaal terug is. De sfeer was overweldigend. De laatste zeven à acht minuten kan alles gebeuren, zeker als Toby Alderweireld mee naar voren gaat."

Cercle is op weg naar Europa. De club klom over Genk naar de vierde plaats. "Dit zijn drie erg waardevolle punten. Ons plan was ook om afstand te nemen van Antwerp en druk op Genk uit te voeren."