Philippe Albert wil oogje dichtknijpen voor overname van Standard

Standard zit in vieze papieren. Er moet dringend een oplossing gevonden voor de overname van de club.

De tijd dringt voor Standard, zoveel is duidelijk geworden. Het probleem ligt bij de Amerikaanse eigenaars en dat moet dringend opgelost worden door een overname. “Wat mij betreft heeft het Belgisch voetbal Standard nodig”, zegt Philippe Albert aan La Capitale. “Ik kan me niet voorstellen dat de club zou verdwijnen en toch praten we daar vandaag over. Het zou een ramp betekenen.”

Al is het maar de vraag wie Standard wil overnemen, want de club zit financieel stevig in de problemen. Voor Albert is het duidelijk dat er iemand moet komen die lokaal aan de club verbonden is. “We willen niet dezelfde fouten maken als bijvoorbeeld Molenbeek”, gaat hij verder.

Groot adresboek

En Albert wil ook een oogje dichtknijpen in de overname door een oude bekende. “Er wordt gesproken over de terugkeer van Lucien D'Onofrio en ik denk dat dat een goede zaak zou zijn gezien de huidige situatie. Ik ben niet geïnteresseerd in zijn verleden, want op dit moment is het overleven van de club belangrijker dan wat dan ook.”

Zeker op korte termijn kan D’Onofrio een gouden zet zijn voor Standard, zo oordeelt Albert nog. “Hij is een wonderdoener met een groot adresboek die Standard echt terug op het juiste spoor kan krijgen.”