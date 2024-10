Straks niet meer in het Europese voetbal: 'Kevin De Bruyne heeft al beslissing genomen over zijn toekomst'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne staat binnenkort voor een grote beslissing. Nu zou de Rode Duivel, in overleg met zijn vrouw Michèle Lacroix, al een keuze hebben gemaakt.

Kevin De Bruyne heeft nog een contract bij Manchester City tot aan het einde van dit seizoen. Het spreekt dus voor zichzelf dat hij binnenkort een belangrijke beslissing zal moeten nemen: zijn contract verlengen, of een opmerkelijke transfer maken.

Hij werd al heel wat in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië. Daarover zei hij tijdens het EK nog dat je als speler toch begint na te denken als je hoort over welke bedragen het gaat.

Ondertussen zou Manchester City al gesprekken zijn gestart met zijn vertegenwoordigers over een eventuele contractverlenging, maar daar lijkt KDB weinig zin in te hebben. Sacha Tavolieri meldt via Sky Sports dat de keuze van De Bruyne al zo goed als vaststaat.

De Rode Duivel is de intensiteit en het hectische tempo van de Europese wedstrijden beu. Zijn vrouw Michèle Lacroix ziet haar kinderen niet in het Midden-Oosten opgroeien.

Kevin De Bruyne zou wel graag naar de MLS trekken. Het project van San Diego spreekt hem wel aan. De club ziet in 2025 het levenslicht en hij zou er een salaris kunnen verdienen gelijk aan wat hij nu verdient bij Man City.