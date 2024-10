Rode Duivel doet monden openvallen: "Hij is zo goed, daar hunkerden we naar tijdens het EK"

Romeo Lavia maakte afgelopen weekend enorm veel indruk bij Chelsea. Bij Extra Time werd er ook naar superlatieven gezocht voor de jonge middenvelder.

Chelsea verloor vorig weekend met 2-1 van Liverpool, maar zeker niet alles was slecht. Vooral de uitstekende prestatie van Romeo Lavia viel op, zeker voor volgers van Belgische spelers.

De middenvelder stond 53 minuten lang op het veld bij The Blues en kon het meeste geslaagde dribbels voltooien, terwijl hij ook de meest nauwkeurige passer was (95% geslaagde passes). Niet slecht.

Bij Extra Time konden ze niet anders dan de loftrompet bovenhalen voor de Rode Duivel. "Lavia is gewoon zó goed. Hij is de beste middenvelder die ik ooit heb gezien bij de jeugd", vertelde Wesley Sonck.

Alleen zit Lavia met een zeer lastig probleem. Hij kampt met bijzonder veel blessureleed, wat hem al (te) lang aan de kant heeft gehouden de laatste seizoenen.

"Dat is inderdaad het enige probleem. Dat hij vaak geblesseerd is. Maar wat die gast doet ... Ik volg hem al van bij de jeugd van Manchester City. Zijn passes? Daar hunkerden we naar tijdens het EK", besluit Sonck.