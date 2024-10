Hayen had maar één reden om Jutgla in plaats van Vermant op te stellen tegen AC Milan

Nicky Hayen koos in Milaan voor Ferran Jutgla in zijn basiselftal. Nochtans is Romeo Vermant de voorbije weken goed bezig.

Hein Vanhaezebrouck kon zich niet vinden in het feit dat iedereen bij Club Brugge vond dat ze het lang niet slecht gedaan hadden, ondanks de 3-1-nederlaag. Er zaten goede dingen bij, maar blauwzwart moest meer uit deze match gehaald hebben. Al waren er uiteraard ook heel wat goede dingen, zo merkt Vanhaezebrouck op bij Het Nieuwsblad. “De staf had het goed neergezet”, klonk het over de opstelling van trainer Nicky Hayen. “Daardoor kon Club goed tussen de lijnen bewegen, in de ‘pockets’ goed renderen en de ruimtes vinden. Het was gewoon beter.” Ook de spelers die op het veld kwamen kon Vanhaezebrouck zich vinden. “In de spits koos hij voor Jutgla boven Vermant als vervanger van Nilsson”, gaat de ex-trainer van KAA Gent verder. Daarover valt te discussiëren, zeker nu Vermant goed bezig is. Op basis van de jongste indrukken is Vermant beter bezig maar ik begreep de keuze voor Jutgla wel. Als je hem nu niet opstelt, ben je hem wellicht helemaal kwijt.” Al speelde Jutgla wel een goede wedstrijd tegen AC Milan, aldus Vanhaezebrouck. “Ik vond overigens dat hij goed heeft gespeeld, stond veel in de juiste zone en heeft hard gewerkt. Hij had natuurlijk wel moeten scoren.”