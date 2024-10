Er was even hoop, maar tienkoppig Club Brugge gaat strijdend ten onder op San Siro tegen AC Milan dat maatje te sterk is

Club Brugge heeft dinsdagavond met 3-1 verloren van AC Milan in de Champions League. Blauw-zwart leek langere tijd kans te maken, maar moest zich in de tweede helft dan toch gewonnen geven.

Club Brugge speelde dinsdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen. Er werd in het mythische San Siro tegen AC Milan gespeeld. Hayen kon verrassen door Talbi boven Skov Olsen te kiezen. Jutgla kreeg de voorkeur op Vermant in de spits.

Club Brugge liet de Italianen in de openingsfase al flink schrikken. Tzolis trapte twee geweldige kansen in corner, waarvan er eigenlijk wel eentje had binnen mogen gaan. Uit een van die corners volgde een verschroeiende knal van Ordonez die uiteindelijk op de lat uit elkaar spatte…

De thuisploeg had vaak de bal, maar geraakte er echt niet goed uit. Het ontbrak hen serieus aan creativiteit. Langs de andere kant leek Hayen zijn opstelling heel mooi te hebben gezet. Zonder bal speelde Club met 5 achteraan, dan schoof bijvoorbeeld Talbi op naar rechtsachter, en werd Seys eerder een extra centrale verdediger.

Kort voor het halfuur moest Mignolet uitpakken met een knappe redding op een schot van Pulisic. Maar niet veel later was het toch de Amerikaan die de openingstreffer kon maken. Hij krulde een hoekschop in één tijd binnen. Mignolet verkeek zich pijnlijk.

Alsof het na al de missers en het tegendoelpunt nog niet erg genoeg was, moest Club kort voor rust met tien verder. Onyedika ging door op de enkel van een Milan-speler en kreeg na een VAR-interventie rood.

Na rust greep Hayen al in met een dubbele wissel. Sabbe en Vetlesen kwamen Seys en Talbi aflossen. En wat bleek: de Club-coach wist perfect waar hij mee bezig was. Vijf minuten na de rust kon Sabbe, op aangeven van Vetlesen, de bordjes gelijkhangen met een heerlijke knal.

Maar het geluk was van korte duur. Op het uur mocht Okafor bij de thuisploeg op het veld komen. Een minuut later gaf hij een assist aan Reijnders voor de 2-1. Club speelde, zeker met 10 tegen 11, geen slechte partij.

Alleen was het kwaliteitsverschil soms toch te groot. Reijnders maakte in minuut 70 zijn tweede van de avond, op exact dezelfde manier als zijn eerste. Alleen kreeg hij de bal deze keer van de andere flank. Blauw-zwart schoot zichzelf vooral in de voet met de rode kaart van Onyedika.

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd ook op 3-1. Een vierde treffer van de 16-jarige Camarda werd afgekeurd voor buitenspel. Club blijft zo achter met een 3 op 9 in de League Phase na drie wedstrijden. Voor AC Milan is het de eerste overwinning in de Champions League van het seizoen.