🎥 Analist wrijft Nicky Hayen de rode kaart van Raphael Onyedika aan

Club Brugge ging in de Champions League met 3-1 onderuit bij AC Milan. Vooral de rode kaart van Raphael Onyedika was bepalend voor de wedstrijd.

De eerste helft van Club Brugge op bezoek bij AC Milan toonde duidelijk aan dat een stunt van blauwzwart op San Siro zeker mogelijk was. Al moet alles dan perfect lopen en dat gebeurde uiteindelijk niet.

Club Brugge maakte enkele dure missers, al was het vooral de rode kaart van Onyedika kort voor de rust die de grote spelbreker was. Zijn onfortuinlijke actie werd na een ingreep van de VAR getrakteerd op rood.

Al was niet iedereen bij Club Brugge overtuigd dat dit rood was. “Kijk, Onyedika plant met een hoge intensiteit zijn voet op het been van de tegenstander”, zegt Tom Boudeweel op Sporza.

“Ik snap dat de scheidsrechter na de tussenkomst van de VAR niet veel andere opties had. Al had ik vreemd genoeg eerst lang de indruk dat hij geen rood zou trekken.”

Voor de analist gaat trainer Nicky Hayen eigenlijk in de fout voor deze rode kaart. “Ik vond de keuze om met Onyedika te starten overigens opvallend, gezien zijn huidige vorm”, gaat Boudeweel verder. “Tegen Westerlo hadden veel trainers hem na 20 minuten ongetwijfeld al gewisseld.”

“Bovendien heb je op die positie met Jashari, Vetlesen en Nielsen wel wat goede alternatieven. Hayen zal gehoopt hebben dat Onyedika nog eens het niveau van de gloriedagen haalde, maar dat liep verkeerd.”