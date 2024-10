Coach Nicky Hayen reageert nadat Club Brugge zich toch wat in eigen voet schiet tegen AC Milan: "Mag op dit niveau niet gebeuren"

Club Brugge verloor dinsdagavond met 3-1 op het veld van AC Milan. Blauw-zwart speelde een goede wedstrijd, zelfs na de rode kaart van Onyedika. Uiteindelijk bleek het kwaliteitsverschil gewoon te groot.

Club Brugge had even hoop tegen AC Milan. Met tien man op het veld maakte Kyriani Sabbe gelijk kort na de rust. Maar het geluk was van korte duur, want niet veel later volgden de 2-1 en de 3-1 van Tijjani Reijnders.

Club moest lange tijd met 10 spelen omdat Raphael Onyedika rood pakte nadat hij veel te hard doorging op de enkel van een AC Milan-speler. Toch kon blauw-zwart goed standhouden.

"We presenteerden onszelf op een heel goede manier, we kregen kansen om op voorsprong te komen en dat had ook verdiend geweest op dat moment", vertelde Club Brugge-coach Nicky Hayen na afloop.

Christos Tzolis kreeg twee grote kansen voor doel, terwijl Joel Ordonez een afstandsschot op de lat uit elkaar zag spatten. Club had op voorsprong kunnen en moeten komen, maar het doelpunt viel uiteindelijk aan de andere kant.

"Eerst hield Simon (Mignolet n.v.d.r.) ons nog recht, maar daarna ging de bal op een zeer domme manier binnen", blikte Hayen terug op de corner van Pulisic die in één keer in doel krulde.

c"De bedoeling was om de eerste zone te overbevolken. Dat liep niet goed, we gingen niet goed in duel en stonden niet helemaal zoals het moest. Dan kwam die bal waar Simon zich op verkeek. De bal ging op een hele domme manier binnen, wat op dit niveau eigenlijk niet mag gebeuren", besluit Hayen.