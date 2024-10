Scherpe kritiek van Marc Degryse op Club-speler: "Moet je op dit niveau beter inschatten"

Club Brugge heeft in een tumultueuze wedstrijd met 3-1 verloren van AC Milan. Club kreeg een cruciale klap te verwerken toen Raphael Onyedika in de eerste helft met rood van het veld werd gestuurd.

Blauw-zwart werd echter op de proef gesteld toen Pulisic met een schitterende goal de score opende. Zijn technisch meesterwerk liet de Brugse verdediging er verloren uitzien, en de druk nam alleen maar toe naarmate de wedstrijd vorderde.

Vlak voor rust kwam de situatie nog erger voor Club Brugge. Na een stevige tackle op Reijnders door Raphael Onyedika, volgde een minutenlange VAR-check die resulteerde in een rode kaart.

Analist Marc Degryse merkte op dat Onyedika zijn risico’s niet goed had ingeschat en dat de tackle, hoewel bedoeld om de bal te winnen, gevaarlijk was. “Je moet als speler deze situaties inschatten. Het is niet de plek om zo fel in te gaan", vertelt hij in VTM.

In de tweede helft bleef Brugge strijden ondanks de numerieke minderheid. Invaller Sabbe zorgde even voor opluchting met een verrassende gelijkmaker.

Toch was het AC Milan dat de controle hernam en de wedstrijd definitief in hun voordeel besliste. Reijnders, die een uitstekende wedstrijd speelde, zorgde met twee goals voor een 3-1 eindstand.