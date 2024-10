Te veel in eigen voet geschoten, maar kwalificatie blijft mogelijk: "Daar moet Club de punten pakken"

Club Brugge blijft toch ietwat verweesd achter na het duel op AC Milan. Iedereen voelt dat er duidelijk meer in zat.

Club Brugge begon aan de wedstrijd op AC Milan in de Champions League precies op de manier die nodig is om punten te pakken. Maar dat draaide uiteindelijk eventjes anders uit.

Blauwzwart ging met 3-1 de boot in, nadat het zich opnieuw in de eigen voet schoot door de gekregen kansen te laten liggen en de rode kaart van Raphael Onyedika.

Al is er nog geen man overboord om zich te kwalificeren. “Club Brugge moet wellicht nog vijf à zes punten rapen om bij de eerste 24 te raken”, zegt analist Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Hij weet ook hoe blauwzwart dat kan verwezenlijken. “Ik blijf denken dat Club die punten op de vijfde speeldag op Celtic en de zesde speeldag thuis tegen Sporting Lissabon moet rapen.”

Het had al veel beter kunnen staan, maar dat is nu niet het geval. “Club Brugge had al comfortabeler kunnen staan, maar heeft zich gewoonweg te veel in de eigen voet geschoten door kansen te missen en domme fouten te maken.”

In de Belgische competitie kom je daar gemakkelijk mee weg, maar in de Champions League wordt dat onmiddellijk afgestraft. “Die cadeaus mag Club in de komende Champions Leagueduels niet meer geven.”