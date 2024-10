"Kon niet volgen op alcoholisch vlak": Jackers beleeft bijzonder moment met schoonbroer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Maarten Silkens. De naam zal je als voetballiefhebber niet veel zeggen. Hij is doelman, maar vooral de schoonbroer van Nordin Jackers, de keeper van Club Brugge.

Silkens speelt bij FC Veldwezelt in derde provinciale. Hij is altijd fan van de ploeg waarvoor Nordin speelt. Nu is dat dus Club Brugge.

“Sinds Nordin de blauw-zwarte kleuren verdedigt, heb ik zo een balletje (autohanger met het logo van Club Brugge erop, red.) van Club in mijn auto. Dat zegt genoeg, denk ik!”, vertelt Silkens aan het Belang van Limburg.

Hij is enorm trots op zijn schoonbroer. “Zo belangrijk zijn bij Club Brugge, toch wel de absolute top in België, is een bekroning voor al zijn harde werk de afgelopen jaren. Maar wees gerust, gevierd hebben we”, doelt hij op de titel van vorig jaar.

Dat Maarten Silkens kan feesten, dat heeft Nordin Jackers al aan den lijve ondervonden. “Vorig jaar was ik mee op zijn vrijgezellenfeest in Düsseldorf. Het verschil tussen provinciaal en profvoetbal werd me duidelijk. Ik kon zijn vrienden op alcoholisch vlak duidelijk niet volgen.”

Het mag duidelijk zijn dat er in het provinciale voetbal na elke wedstrijd de nodige biertjes gedronken worden. “Je neemt me de woorden uit de mond. Het was een heel plezante vrijgezellen, al had ik wel een stuk minder gedronken dan de anderen.”