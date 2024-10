Club Brugge-coach Nicky Hayen spreekt zeer klare taal over Raphael Onyedika na ongelukkige rode kaart

AC Milan bleek een maatje te sterk voor Club Brugge in de 3-1 overwinning. Toch was er even hoop, zelfs na de rode kaart van Onyedika, wat toch het grote kantelpunt van de wedstrijd was.

In de eerste helft gaan Raphael Onyedika en Tijjani Reijnders beide voor de bal, maar botsen ze met de voeten tegen elkaar. Zo lijkt toch in eerste instantie. Niemand wist echt goed wat er gebeurd was.

Beide spelers vroegen voor verzorging op het veld en kregen die ook. Tot plots een VAR-check kwam, in het nadeel van Club Brugge dan. Uiteindelijk bleek dat Onyedika vol doorging, per ongeluk wel, op de enkel van Reijnders.

Na de VAR-interventie kon scheidsrechter Felix Zwayer niet anders dan een rood karton tonen aan de middenvelder. Nicky Hayen was in eerste instantie ook verbaasd.

"Dat duel was hard tegen hard, de vierde ref kwam zelfs kijken of het geen rode kaart voor hen was. Dan waren we natuurlijk verwonderd dat wij ze kregen. Maar ik heb de beelden nog niet teruggezien. Op dat moment kan je wel van een beetje pech spreken", vertelde hij.

Het was duidelijk niet makkelijk voor de Nigeriaanse middenvelder. De teleurstelling was groot. Coach Hayen legde al uit wat hij van plan is te doen met Onyedika. "We hebben hem nu wel getroost. Morgen gaan we er een rustig gesprek over hebben. We zijn op dat vlak ook een warme club, een die geen spelers laat vallen."

"Zo gaan we samen naar oplossingen zoeken, ik wil niet dat hij zijn spel gaat veranderen, maar dit soort fouten moeten er wel uit. Daar moeten we slimmer in worden. Het is niet altijd even makkelijk om dat aan te leren", besluit Hayen.

Zo zal Onyedika er al sowieso niet bij zijn tegen Aston Villa in het Jan Breydelstadion. Ongetwijfeld een groot gemis voor blauw-zwart...