Club Brugge-coach Nicky Hayen ziet waar AC Milan hen pijn heeft gedaan: "Dan wil ik zelfs niet spreken over tactiek..."

Club Brugge speelde een verdienstelijke partij op het veld van AC Milan, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Volgens coach Nicky Hayen lag het gewoon aan de kwaliteit op het einde van de wedstrijd.

Club Brugge had even hoop tegen AC Milan in de Champions League, maar uiteindelijk bleek het kwaliteitsverschil toch wat te groot. Desondanks speelde blauw-zwart een zeer verdienstelijke partij.

Na de rode kaart van Raphael Onyedika werd het plots een pak moeilijker voor Club en kwam het op achterstand. In de tweede helft kon Kyriani Sabbe blauw-zwart weer op gelijke hoogte brengen.

Op het uur kwamen Noah Okafor en Samuel Chukwueze in de ploeg voor Rafeal Leao en Ruben Loftus-Cheek. Gouden wissels, bleek achteraf. Dat erkende ook Club-coach Nicky Hayen.

"Het waren de beste wissels die ze konden doen, zo simpel is het. Ik denk dat het publiek niet echt tevreden was met de wissel van Leao, maar als je ziet welke kwaliteit ze op dat moment kunnen inbrengen dan wil ik zelfs niet spreken over tactiek..."

"Dan ligt het gewoon aan de snelheid, kwaliteit, actie. Dat heeft ons gewoon pijn gedaan, dat heeft niets met tactiek te maken, maar puur met de kwaliteit van de tegenstander", besluit hij.