AC Milan-coach Paulo Fonseca zeker niet helemaal tevreden ondanks de overwinning tegen Brugge: "Hoe kun je een team verrassen dat zo diep verdedigt?"

Ondanks de overwinning was Paulo Fonseca niet al te blij tijdens de persconferentie. De trainer van AC Milan vond dat zijn team te veel moeite had tegen een Club Brugge dat al vanaf het einde van de eerste helft met tien man stond.

Na de twee nederlagen in de Champions League en de kleine overwinning op Udinese afgelopen weekend (waar Christian Kabasele gelijkmaakte in blessuretijd voordat het doelpunt werd afgekeurd), heeft AC Milan weer succes geboekt tegen Club Brugge op dinsdag.

Tijdens de persconferentie verscheen Paulo Fonseca echter niet met zijn breedste glimlach. De Portugese coach weet dat zijn team het moeilijk had tegen blauw-zwart, en de situatie had heel anders kunnen zijn zonder de rode kaart voor Raphael Onyedika in de eerste helft.

"We waren te traag om het spel te snappen, om te begrijpen hoe je een team dat zo diep verdedigt kunt verrassen. Toen Okafor en Chukwueze erin kwamen, was er meer energie en intensiteit in ons spel. Maar dat ontbrak duidelijk voor het tweede doelpunt", begon hij.

"Meteen na de rode kaart hadden we veel beter moeten presteren tot aan het tweede doelpunt. We moeten een agressiever team worden in zulke momenten als deze", voerde Fonseca aan, met toch een vriendelijk woord voor zijn tegenstander van de avond.

"De rode kaart veranderde natuurlijk de wedstrijd. Club Brugge verdedigde solide en bracht ons in de problemen door gelijk te maken. Het is een goed team, maar we zouden beter moeten kunnen. Ruben Loftus-Cheek bijvoorbeeld, die altijd meer moeite heeft tegen een laag blok", concludeerde Fonseca, die uitlegde dat er "geen probleem" was met Rafael Leao, die na een uur spelen gewisseld werd, en rechtstreeks naar de kleedkamer ging.