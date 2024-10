Hein Vanhaezebrouck is streng voor Club Brugge: "Ze mogen niet tevreden zijn"

Club Brugge speelde dinsdag een goede wedstrijd tegen AC Milan in de Champions League, maar kon niet winnen. Volgens Hein Vanhaezebrouck moet het gedaan zijn met de tevredenheid na een nederlaag.

Club Brugge maakte indruk op het veld van AC Milan. Na tien minuten had het niet onverdiend geweest moest er al een dubbele voorsprong op het scorebord staan. In de tweede helft kwam blauw-zwart zelfs op gelijke hoogte met tien man.

Sabbe knalde voorbije Maignan nadat Onyedika in de eerste helft al rood had gepakt. Het zag er even goed uit, maar het kwaliteitsverschil werd te duidelijk op het einde.

Een goede prestatie, maar wel weer geen punten. Net zoals tegen Borussia Dortmund. Volgens Hein Vanhaezebrouck mag Club Brugge wel niet tevreden zijn hiermee.

"Dat moet gedaan zijn. Ik hoorde het Mignolet na de wedstrijd zeggen dat met het verschil dat er is Club Brugge niet beschaamd moet zijn. Dat is niet de juiste houding. Club Brugge mag niet meer tevreden zijn als het de evenknie van een topclub is en niet wint", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Het was beter. Dan moet het winnen. Club heeft nu al genoeg wedstrijden in de Champions League gespeeld om dat stadium voorbij te zijn. Als Cercle Brugge tegen Milan zo’n wedstrijd gaat spelen, oké. Maar toch niet Club Brugge."

"Tegen Dortmund lieten ze het liggen nadat ze even goed waren. Nu ook weer en ze waren beter dan AC Milan dat een uur even grijs was als hun truitjes. Club had nu vier, vijf of zelfs zes punten kunnen hebben. Ze mogen niet tevreden zijn", besluit Vanhaezebrouck.