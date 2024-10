🎥 Eerste doelpunt van AC Milan blijft beroeren: "Manier waarop..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge verloor in de Champions League met 3-1 van AC Milan. Een wedstrijd waar voor blauwzwart duidelijk meer in zat.

Club Brugge begon enorm sterk aan de partij in San Siro, maar kreeg op een wel heel knullige manier het eerste doelpunt tegen. Dan komen alle gemiste kansen wel heel duur uit.

“Afwerken is inderdaad een kunst waarbij kwaliteit uiteindelijk bovendrijft”, zegt Tom Boudeweel bij Sporza. “Maar Club had nu wel altijd die 0-1 moeten maken. Als je 4 grote kansen in 8 minuten krijgt …”

Dat verhaal is al een tijdje gekend bij blauwzwart. “Het is al vaak hetzelfde liedje geweest dat Club klinischer moet omspringen met de mogelijkheden. PSV greep bijvoorbeeld wél zijn weinige kansen in Parijs.”

Het olympische doelpunt van AC Milan is eigenlijk ook iets dat niet mag gebeuren. Voor Marc Degryse is het niet alleen Simon Mignolet die in de fout gaat, maar een gedeelde verantwoordelijkheid.

“Op alle niveaus mag een corner nooit op die manier binnengaan”, aldus Boudeweel. “Had Mignolet misschien met de vuisten moeten komen? Het was bijzonder zuur voor Club om die 1-0 te incasseren na zo'n veelbelovende start. En de manier waarop maakte het dubbel jammer.”