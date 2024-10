Italiaanse pers is opvallend positief over Club Brugge, ondanks nederlaag

Club Brugge verloor in de Champions League met 3-1 van AC Milan. De buitenlandse pers spaarde blauwzwart opvallend genoeg.

Club Brugge had vooraf op een stunt in Milaan gerekend, maar bij de rust was het al duidelijk dat die er niet zou komen. Blauwzwart schoot in eigen voet, door de kansen niet af te maken en de rode kaart van Onyedika.

“Club Brugge domineerde Milaan lange tijd, alvorens met tien man terug te komen en met 3-1 ten onder te gaan”, klinkt het in La Gazzetta dello Sport.

Winnen was het enige wat telde voor AC Milan en dat hebben ze ook duidelijk gedaan. Binnen twee weken komt Real Madrid naar Milaan. “Vinicius Jr en Jude Bellingham zullen waarschijnlijk niet doen wat Tzolis verkeerd deed. Elke keer als Brugge ten aanval trok met mooi voetbal, kwam er een kans van.”

“De naïviteit van Onyedika beïnvloedde de avond van het Belgische team, dat mede dankzij een geïnspireerde Tzolis zeer sterk was begonnen”, klinkt het bij Goal Italia.

Eén man blijft met alle aandacht weglopen in Milaan. “We hadden iets meer verwacht van De Cuyper, die onder speciale observatie stond, en van Skov Olsen, wiens intrede in de tweede helft onopgemerkt bleef.”

Ook Tuttosport zag de vele kansen van Club Brugge. “Maignan werd onmiddellijk opgeroepen om tweemaal in te grijpen op Tzolis en vermeed een Brugse voorsprong met een geweldige interventie bij de tweede poging van de Griekse vleugelspeler.” En dan was er nog de knal van Ordonez op de lat.

Een gemiste kans voor Club Brugge dat zeker meer verdiende. Als de Italiaanse kranten het al zeggen, dan weet je genoeg.