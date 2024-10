Onyedika moet stevige schorsing vrezen voor rode kaart in Milaan

Kort voor de rust werd Raphael Onyedika uitgesloten bij Club Brugge. Hij moet nu een stevige schorsing vrezen.

Club Brugge begon sterk aan de match in de Champions League, maar verkwanselde zijn kansen. Toen Onyedika nog eens rood kreeg na een VAR-interventie was de match helemaal voorbij.

Het is opvallend hoeveel onnodige rode kaarten Onyedika de voorbije maanden al kreeg. Er moet volgens Hein Vanhaezebrouck snel met hem aan tafel gezeten worden.

“Ik hoor wel dat het een speciale gast is, dus iemand van de staf moet tot hem kunnen doordringen. Hij is er al lang, die persoon zou er toch al moeten zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat het een heel goede voetballer is, daar twijfelt niemand aan, maar het moet allemaal professioneler. Denk maar aan het verhaal van zijn schoenen in Westerlo. Voor Vanhaezebrouck was dat een teken dat hij mentaal niet klaar was voor zijn match.

“Dat vind ik eigenlijk nog erger dan die rode kaart. Ook die twee gele kaarten in drie minuten en dus rood in de Europese halve finale tegen Fiorentina vorig seizoen vind ik eigenlijk erger. Die knop gaat omgedraaid moeten worden.”

Op die manier kan hij de stap naar de Premier League nooit zetten. Vanhaezebrouck verwacht alvast een stevige schorsing. “Dit was een terechte rode kaart en hij zal er twee, misschien wel drie speeldagen schorsing voor krijgen. Erg voor hem en ook erg voor het team.”