Opnieuw serieuze domper voor Thibaut Courtois na geweldige Champions League-wedstrijd tegen Dortmund

Thibaut Courtois heeft alweer pech. Real Madrid deelde woensdag mee dat de doelman een spierblessure heeft opgelopen in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Dinsdag speelde Real Madrid tegen Borussia Dortmund in de Champions League. Thibaut Courtois was weer van grote waarde voor Los Blancos.

Real kwam 0-2 achter en Courtois pakte nog uit met een zeer knappe redding om de 0-3 te voorkomen. Nadien zorgde de Spaanse club voor een geweldige comeback en werd het nog 5-2.

Maar voor Courtois liep toch niet alles zoals gepland. De Belgische doelman heeft alweer een blessure opgelopen, dat meldt Real Madrid via zijn website.

Het zou gaan om een blessure aan de adductorspier in zijn linkerbeen, opnieuw. Na de derby tegen Atletico Madrid was het net hetzelfde.

En goed getimed is het ook niet. Real Madrid speelt dit weekend El Clasico tegen FC Barcelona, waar Courtois nu hoogst onzeker voor is. De kans lijkt dus groot dat Andriy Lunin weer in doel zal staan.