Deze Pro League-club won al ruim meer dan een jaar niet meer in eigen huis: "Altijd moeite met efficiëntie"

Seraing zou zich dit weekend mathematisch kunnen redden. Maar de taak zal allesbehalve eenvoudig zijn tegen Zulte Waregem.

De situatie is eenvoudig voor Seraing met het verlies van Jong Genk tegen Lommel: bij een overwinning tegen Zulte Waregem aanstaande zondag zullen de Métallos mathematisch hun behoud in 1B verzekeren.

Probleem nummer één: Zulte Waregem is een geduchte tegenstander, die strijdt voor promotie en met een duidelijk doel zal komen om de eerste plaats te heroveren. Probleem nummer twee, en waarschijnlijk het grootste: Seraing heeft al meer dan een jaar niet meer thuis gewonnen.

Zullen de Métallos voor een verrassing zorgen, 399 dagen na de overwinning tegen Patro Eisden? "Wij zouden graag eens winnen voor onze supporters, en als die ene overwinning ons het behoud zou kunnen opleveren, dan zou dat het mirakel dat sinds het begin van het seizoen aan de gang is alleen maar verlengen", legt Mbaye Leye uit bij La Dernière Heure.

Mbaye Leye wil zijn voormalige club een hak zetten

Als voormalig speler en trainer van Zulte Waregem, weet Leye dat de twee clubs moeilijk vergeleken kunnen worden. "We moeten 200% geven om dit team te verslaan dat absoluut wil winnen om kampioen te worden. We creëren kansen in elke wedstrijd, maar hebben altijd moeite met efficiëntie."

"Ik wil dat mijn jongens plezier hebben en die eerste thuisoverwinning behalen om het seizoen zo rustig mogelijk af te sluiten. Het gaat om mentaliteit en toewijding, we zullen niet opgeven", besluit Mbaye Leye.