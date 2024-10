Het advies van Dries Mertens om de overgang te verzekeren bij de Rode Duivels na de gouden generatie: "Dat is het belangrijkste"

Het enthousiasme rond de Rode Duivels neemt maand na maand af. Dries Mertens legt uit dat er nog steeds reden is om te blijven geloven de toekomst.

Dries Mertens heeft niet meer gespeeld voor de nationale ploeg sinds de noodlottige 0-0 tegen Kroatië op het WK 2022. Met zijn 109 caps kent hij nog steeds een groot deel van de groep. Voor hem zullen de resultaten van de komende maanden afhangen van de terugkeer van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne.

Hij legt aan DAZN uit dat de bijdrage van deze twee ervaren spelers verder gaat dan de 90 minuten van de wedstrijd: "Het belangrijkste is dat ze zorgen voor cohesie binnen de groep en dat iedereen terugkeert."

Ondanks het einde van een tijdperk blijft het talent in België indrukwekkend: "Als je Jérémy Doku ziet spelen tegen Frankrijk, de manier waarop hij zijn tegenstander uitschakelt. Dat zijn geniale momenten. Ik heb ook gespeeld met Amadou Onana en Youri Tielemans. Er zit enorm veel kwaliteit in dit team."

In november zullen de Rode Duivels opnemen tegen Italië en Israel. De Italianen komen op 14 november naar het Koning Boudewijnstadion terwijl België op 17 november naast Boedapest reist voor de match tegen Israël. De druk is toegenomen na de laatste interlandperiode waar 1 op 6 werd gepakt tegen Frankrijk en Italië in de Nations League.