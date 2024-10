David Hubert geeft antwoord op de vraag wat er met Zanka gaat gebeuren en is héél duidelijk

Geen Amando Lapage of Nunzio Engwanda op de laatste training van Anderlecht voor de match tegen Ludogorets. Dat betekent dus dat David Hubert het gaat doen met de verdedigers die hij in zijn kern ter beschikking heeft. Maar is dat met Zanka of niet?

Wel, we kunnen u quasi verzekeren dat Zanka morgen in de basis staat. Dat konden we afleiden uit wat David Hubert te antwoorden had op de vragen die we stelden over de Deense verdediger tijdens zijn persconferentie. "De kritiek? Kijk, we vragen heel veel van onze verdedigers", begon Hubert.

"Ze zijn heel belangrijk aan de bal en heel betrokken bij de opbouw. Ze moeten ook hoog spelen. Dat is onze filosofie en daar wijken we niet van af. Dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Maar voor mij gebeurt aanvallen en verdedigen ook in zijn geheel", aldus Hubert.

Tactisch stonden we goed, technisch niet

Daarmee wil hij zeggen dat er eerder op het veld ook fouten gebeurden, zoals tegen Beerschot. "We moeten het met z'n allen beter oplossen. We hadden het veel hoger op het veld al beter moeten doen. In en rond de box moet het natuurlijk ook beter, maar dan kijk ik ook naar het collectief."

Zanka zal er dus niet op worden afgerekend. Ook al werd het gebrek aan snelheid centraal aangehaald. "Jullie konden het ook al van Simic horen: hij is een fantastische persoonlijkheid en probeert iedereen te helpen. Hij doet zijn uiterste best. Als je het vooraan beter oplost, heb je ook die snelheid niet nodig. Tactisch stonden we goed, technisch niet", vond Hubert.

"Een transitie kan gebeuren, maar als er vooraan gestoord wordt, heeft de restverdediging meer tijd. Voor mij is het belangrijkste dat een transitie niet uitmondt in een kans. Daar hebben we op verschillende momenten in gefaald."

Zanka vraagt zelf beelden op

Zanka speelt dus tegen Ludogorets en behoudens verrassingen zal hij ook zondag tegen Club Brugge op de mat staan. "Hij is ervaren genoeg om met die kritiek om te gaan. En als ik zie hoe hij sinds maandag op het veld staat..."

"Hij vraagt naar beelden, hij vraagt wat hij beter kan doen, waar hij kan evolueren en trekt de andere verdedigers mee in die analyse. Als hij die betrokkenheid kan laten zien, wil dat zeggen dat hij er echt mee bezig is."